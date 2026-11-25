jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, yang berencana mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Rabu (25/11/2026), pihak kepolisian setempat telah menyiapkan sejumlah titik layanan.

Layanan ini mencakup operasional reguler di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) maupun gerai luar seperti Mall Pelayanan Publik (MPP).

Sedangkan untuk layanan bus SIM keliling di beberapa titik desa atau lokasi keramaian pada hari Rabu ini sebagian besar tidak beroperasi dan baru akan kembali dibuka pada hari Kamis atau Sabtu mendatang.

Berikut perincian lengkap jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini, Rabu, 25 November 2026:

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Pada hari Rabu, 25 November 2026, masyarakat Sleman dapat memanfaatkan dua titik layanan utama yang buka sejak pagi hari:

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB (jadwal khusus hari Rabu, 25 November 2026).

Layanan SIMMADE (SIM Masuk Desa) dan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) tidak beroperasi hari ini. Layanan SIMMADE terdekat baru akan digelar pada Sabtu, 28 November 2026, di SD IT Ukhuwah Islamiyah pukul 08.00–11.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Untuk wilayah Bantul, layanan Bus SIM Keliling tidak beroperasi pada hari Rabu ini. Masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan melalui layanan SIM keliling dapat menunggu jadwal terdekat berikutnya:

Kamis, 26 November 2026: Bertempat di Halaman Kalurahan Gilangharjo, mulai pukul 08.00–10.00 WIB.

Untuk informasi pembaruan layanan di Bantul, masyarakat dapat memantau kanal media sosial resmi Satlantas Polres Bantul di Instagram/TikTok (@satlantas_bantul), Facebook (lalulintas resbantul), atau X (@bantulsatlantas).