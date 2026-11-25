jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin mengisi waktu luang dengan menonton film di bioskop pada hari ini, Rabu (25/11/2026), sejumlah jaringan bioskop di Kota Gudeg menayangkan berbagai judul film dalam negeri maupun internasional.

Mulai dari The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Ramayana - Director's Cut, Godzilla Minus Zero, hingga judul lokal seperti Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Laut Bercerita, People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, dan Hamka: Awal Mula (Vol 3) siap memanjakan penonton dengan beragam format dan harga tiket.

Berikut rangkuman jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 25 November 2026. Banyak film baru yang menarik:

1. Amplaz

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB

Hamka: Awal Mula (Vol 3): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB

Ramayana - Director's Cut: 12.15, 16.05, 19.55 WIB

The Beast: 12.20, 16.45, 21.10 WIB

Gak Ada Matinya: 14.20, 18.45 WIB

2. Empire XXI

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB

Ramayana - Director's Cut: 12.10, 16.00, 19.50 WIB

Laut Bercerita: 12.30, 15.05, 17.40, 20.15 WIB

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 12.45, 17.45, 20.10 WIB

The Beast: 12.50, 17.00, 19.00, 21.00 WIB

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan: 14.50 WIB

Godzilla Minus Zero: 15.10 WIB

3. Jogja City Mall

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 WIB

Laut Bercerita: 12.10 WIB

Ramayana - Director's Cut: 12.15, 16.00, 19.45 WIB

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan: 12.20, 14.25, 16.30, 18.35, 20.40 WIB

Godzilla Minus Zero: 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 WIB

The Beast: 13.15, 15.10, 17.05, 19.00, 20.55 WIB

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 14.40, 17.35, 20.30 WIB

4. Pakuwon Mall / Hartono Mall Yogyakarta (CGV)

Di lokasi ini, penonton dapat memilih beragam format auditorium beserta harga tiketnya: