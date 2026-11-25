Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 25 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin mengisi waktu luang dengan menonton film di bioskop pada hari ini, Rabu (25/11/2026), sejumlah jaringan bioskop di Kota Gudeg menayangkan berbagai judul film dalam negeri maupun internasional.
Mulai dari The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Ramayana - Director's Cut, Godzilla Minus Zero, hingga judul lokal seperti Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Laut Bercerita, People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, dan Hamka: Awal Mula (Vol 3) siap memanjakan penonton dengan beragam format dan harga tiket.
Berikut rangkuman jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 25 November 2026. Banyak film baru yang menarik:
1. Amplaz
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11.40, 14.05, 16.30, 18.55, 21.20 WIB
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB
Hamka: Awal Mula (Vol 3): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Ramayana - Director's Cut: 12.15, 16.05, 19.55 WIB
The Beast: 12.20, 16.45, 21.10 WIB
Gak Ada Matinya: 14.20, 18.45 WIB
2. Empire XXI
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50 WIB
Ramayana - Director's Cut: 12.10, 16.00, 19.50 WIB
Laut Bercerita: 12.30, 15.05, 17.40, 20.15 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 12.45, 17.45, 20.10 WIB
The Beast: 12.50, 17.00, 19.00, 21.00 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan: 14.50 WIB
Godzilla Minus Zero: 15.10 WIB
3. Jogja City Mall
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 WIB
Laut Bercerita: 12.10 WIB
Ramayana - Director's Cut: 12.15, 16.00, 19.45 WIB
People Pleaser: Si Paling Gak Enakan: 12.20, 14.25, 16.30, 18.35, 20.40 WIB
Godzilla Minus Zero: 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 WIB
The Beast: 13.15, 15.10, 17.05, 19.00, 20.55 WIB
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: 14.40, 17.35, 20.30 WIB
4. Pakuwon Mall / Hartono Mall Yogyakarta (CGV)
Di lokasi ini, penonton dapat memilih beragam format auditorium beserta harga tiketnya:
Berikut rangkuman jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 25 November 2026. Banyak film baru yang menarik:
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