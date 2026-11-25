jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai calon wakil presiden (cawapres) merupakan bagian dari kalkulasi politik yang matang.

Langkah ini dinilai bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memetakan kekuatan menjelang Pemilu 2029.

Menurut Ridho, pengusulan kedua nama tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Senin (23/11/2026) bukan sekadar mempertimbangkan kapasitas individu, melainkan juga dinamika koalisi yang menopang pemerintahan.

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"Keputusan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan kapasitas personal masing-masing kandidat, tetapi juga konfigurasi kekuatan politik, soliditas koalisi, dan berbagai kepentingan yang menopang pemerintahan," ujar Ridho di Yogyakarta, Selasa (24/11/2026).

Secara geografis, Ridho mengamati bahwa baik Amran maupun Sugiono sama-sama merepresentasikan tokoh dari luar Pulau Jawa. Amran berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Sugiono berasal dari Aceh.

Meski demikian, kemunculan nama Amran dinilai cukup mengejutkan karena sebelumnya jarang masuk dalam bursa perbincangan publik.

Ridho memaparkan bahwa kedua kandidat membawa modal politik serta konsekuensi strategis yang berbeda bagi jalannya pemerintahan:

Amran dinilai memiliki rekam jejak teknokratis yang kuat berkat pengalamannya menjabat menteri pada pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, didukung oleh hasil survei serta gaya komunikasi publik yang lugas.