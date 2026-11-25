jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tim SAR Gabungan hari ini melanjutkan pencarian seorang pemancing yang hilang di Tebing Ndong Wurung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Korban bernama Sukisno (41) dilaporkan hilang pada Senin (23/11) malam.

Saksi di sekitar lokasi mendengar suara seperti benda jatuh dan melihat senter jatuh ke laut.

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Anggota SAR Pantai Sadeng Erwan Syaba'ana mengatakan keesokan harinya korban dilaporkan tak kunjung pulang.

"Saksi bersama warga setempat mengecek ke lokasi kejadian dan menemukan tas serta alat pancing milik korban berada di lokasi," ujarnya.

Hingga hari ini proses pencarian korban masih terus dilanjutkan.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi I Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan operasi pencarian dilakukan dengan menerjunkan kapal patroli, jetski dan perahu untuk menyisir wilayah laut sekitar lokasi.

Pencarian di darat juga dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah di sekitar tempat kejadian perkara. (mcr25/jpnn)