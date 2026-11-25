jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sisi selatan Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta, terdampak kegiatan penataan dan sterilisasi kawasan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta pada 23–24 November 2026.

Langkah penataan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas penumpang di stasiun tersebut.

Sebelumnya, area bahu jalan dan trotoar di sisi selatan stasiun dipadati oleh aktivitas ekonomi para pedagang.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema relokasi sebagai tempat pengganti bagi para pedagang yang terdampak.

"Sterilisasi kawasan sisi selatan Stasiun Lempuyangan merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan stasiun yang tertib, aman, dan nyaman," ujar Feni.

Dari total 80 lapak PKL yang terdampak penataan, PT KAI Daop 6 Yogyakarta membagi penempatan para pedagang ke dalam beberapa lokasi baru.

Baca Juga: Ada Fasilitas Baru di Stasiun Tugu dan Lempuyangan

Feni mengatakan mereka telah menyiapkan kios baru untuk 35 PKL kuliner serta tiga kios khusus bagi paguyuban persewaan sepeda motor.

Sisa pedagang lainnya diarahkan untuk menempati lokasi relokasi di kawasan Pasar Terban, Yogyakarta.