jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak penetapan upah minimun kabupaten (UMK) se-DIY 2027.

Mereka menilai angka yang ditetapkan masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan penetapan UMK 2027 menggunakan upah murah yang melanggengkan kerentanan terhadap buruh di Yogyakarta.

"Kenaikan upah yang hanya mengandalkan formula pengupahan tanpa melihat daya beli dan lonjakan harga pangan di DIY dapat dipandang sebagai pengabaian negara terhadap kewajibannya memenuhi hak dasar warga negara," katanya, Rabu (25/11).

Pihaknya menolak logika yang selalu membenturkan hak hidup layak buruh dengan iklim investasi dan keberlanjutan usaha.

Menyikapi kondisi ini, MPBI DIY akan menggalang konsolidasi lintas serikat buruh, mahasiswa hingga masyarakat untuk menggelar unjuk rasa.

Mereka mendesak Pemerintah DIY hingga pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan APBD, APBN dan dana keistimewaan untuk menjadi jaring pengaman sosial guna menutup defisit KHL.

Selain itu, mereka juga mendesak Pemda DIY mengawasi dengan ketat penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) di perusahaan agar buruh dengan masa kerja di atas satu tahun tidak ikut digaji dengan standar UMK. (mcr25/jpnn)