jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 sekaligus HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di SMK Negeri 2 Yogyakarta pada Rabu (25/11).

Di tengah perkembangan zaman, peran guru dinilai tidak berhenti di ruang kelas. Guru diminta terus meningkatkan kompetensinya dan beradaptasi.

Menurut Hasto, karakter dan pola pikir peserta didik terus berkembang.

“Nasihat mendidik anak sesuai zamannya karena mereka tidak dilahirkan di zaman kami, menjadi hal yang perlu kami amalkan. Meskipun tidak mudah, guru harus terus belajar dan menyesuaikan diri,” kata Hasto.

Kemudian, para guru juga diminta bersabar dalam menghadapi karakter peserta didik dan dinamika lingkungan kerja.

Ketua PGRI Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan momentum Hari Guru Nasional bisa mendorong peningkatan kualitas guru.

“Tantangan kemajuan zaman pasti ada. Namun, bagaimana kami memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pendidikan agar menjadi lebih baik,” kata Budi.

Keberhasilan pendidikan menurutnya juga membutuhkan dukungan masyarakat. Jadi, tidak semata-mata bergantung kepada sekolah dan guru. (mcr25/jpnn)