jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tersebar di sejumlah titik pada hari ini, Kamis (26/11/2026).

Layanan ini dibuka oleh Satlantas masing-masing Polres untuk mempermudah warga mengurus perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C tanpa harus mengantre panjang di kantor Satpas utama.

Berikut perincian lokasi dan jam operasional layanan SIM keliling serta gerai pelayanan publik pada Kamis, 26 November 2026 di tiga kabupaten tersebut:

1. Kabupaten Sleman

Berdasarkan jadwal resmi Satlantas Polresta Sleman bulan November 2026, layanan luar kantor yang beroperasi hari ini adalah gerai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman.

Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Catatan: Layanan SIMMADE dan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall tidak beroperasi pada hari Kamis.

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul membuka layanan SIM Keliling pada Kamis (26/11/2026) yang menyasar wilayah Pandak.

Lokasi: Halaman Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul

Jam Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB

Persyaratan Perpanjangan: Membawa SIM asli yang masih berlaku, fotokopi KTP, fotokopi SIM, dan fotokopi BPJS. Surat keterangan sehat dan surat psikologi dapat diurus langsung di lokasi bus keliling.

3. Kabupaten Kulon Progo

Bagi warga Kulon Progo, Satlantas Polres Kulon Progo menyediakan dua titik layanan di luar Satpas 1450 untuk hari Kamis:

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Berlokasi di Kapanewon Nanggulan, buka pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Mengenal Jenis dan Syarat Kepemilikan SIM

Sesuai ketentuan perundang-undangan lalu lintas, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Secara umum, SIM di Indonesia terbagi menjadi dua golongan.

SIM Perseorangan diperuntukkan bagi kendaraan pribadi non-komersial, meliputi SIM A (mobil penumpang/barang maksimal 3.500 kg), SIM B1 (mobil lebih dari 3.500 kg), SIM B2 (kendaraan dengan penarik/gandengan lebih dari 1.000 kg), SIM C (motor di bawah 250 cc), SIM C1 (motor 250–500 cc), SIM C2 (motor di atas 500 cc), serta SIM D (khusus penyandang disabilitas).