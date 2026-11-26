jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pencinta film di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dapat menyimak jadwal penayangan bioskop untuk hari ini, Kamis 26 November 2026, di sejumlah pusat perbelanjaan utama. Beragam judul film mulai dari drama, horor, komedi musikal, hingga aksi fiksi ilmiah siap mengisi layar bioskop sepanjang siang hingga malam hari.

Berikut ini jadwal tayang film di bioskop Jogja di Amplaz, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall, dan Transmart Maguwo.

1. Ambarrukmo Plaza

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20

Hamka: Awal Mula (Vol 3) (116 menit, Semua Umur): 11:50, 14:10, 18:50, 21:10

The Beast (100 menit, R17+): 12:05, 17:55

Hungry Ghost Festival (111 menit, R13+): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 menit, R13+): 12:20, 17:45

Ramayana - Director's Cut (208 menit, R13+): 14:05, 19:55

Gak Ada Matinya (121 menit, R13+): 15:20, 20:45

2. Empire XXI

Pulang Kampung: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 menit, R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50

The Beast (100 menit, R17+): 12:10, 18:00

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (121 menit, R17+): 12:45, 17:45, 20:10

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (107 menit, R13+): 12:55

Ramayana - Director's Cut (208 menit, R13+): 14:10, 20:00

Laut Bercerita (135 menit, R17+): 15:05, 17:40, 20:15

Godzilla Minus Zero (135 menit, R13+): 15:10

3. Jogja City Mall

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Laut Bercerita (135 menit, R17+): 12:05, 17:30

The Beast (100 menit, R17+): 12:15, 17:55

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (107 menit, R13+): 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40

Hungry Ghost Festival (111 menit, R13+): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Godzilla Minus Zero (135 menit, R13+): 12:45, 15:15, 17:45, 20:15

Ramayana - Director's Cut (208 menit, R13+): 14:10, 19:50

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 menit, R13+): 14:35, 20:00

4. Pakuwon Mall (CGV Hartono Mall Yogyakarta)

Fjord (146 menit, 17+ — Drama, Thriller):

Regular 2D (Rp 42.000): 11:45, 17:25, 20:20

Ramayana - Director's Cut (208 menit, 13+ — Fantasy, Action, Adventure, Drama):

3D - ScreenX (Rp 57.000): 14:00

Velvet 2D (Rp 150.000): 15:30

3D - 4DX (Rp 90.000): 20:00

People Pleaser: Si Paling Ga Enakan (107 menit, 13+ — Comedy, Drama, Romance):

Regular 2D (Rp 42.000): 11:20, 16:10