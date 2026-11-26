jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Empat pejabat utama (PJU) di lingkungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) resmi mengalami pergantian posisi.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolda DIY yang baru Irjen Pol Abioso Seno Aji pada Rabu (25/11).

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan rotasi jabatan ini merupakan hal wajar dalam tubuh institusi sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier personel Polri.

"Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas," ujar Novita dalam keterangannya.

Melalui penyegaran struktur ini, Polda DIY menargetkan peningkatan performa dan soliditas pada setiap satuan kerja (satker).

Adapun daftar empat pejabat utama Polda DIY yang resmi menempati jabatan barunya dalam mutasi kali ini meliputi:

Irwasda Polda DIY: Dijabat oleh Kombes Pol Heri Sulistya Budi Santoso.

Karoops Polda DIY: Dijabat oleh Kombes Pol Suhendro.

Dirintelkam Polda DIY: Dijabat oleh Kombes Pol Cecep Ibrahim.

Kabiddokkes Polda DIY: Dijabat oleh Kombes Pol dr. Yudi Prasetyo.

Novita berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat langsung tancap gas beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

"Kami berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang telah berjalan, serta menghadirkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.