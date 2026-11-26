jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pembukaan rute penerbangan internasional yang menghubungkan India dan Yogyakarta mulai dijajaki secara serius.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas sekaligus memperluas pasar wisatawan mancanegara menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan wilayah sekitarnya.

Sinyal pembukaan rute tersebut mengemuka seusai pertemuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY GKR Bendara, perwakilan maskapai asing, serta pihak pengelola bandara pada Kamis (26/11).

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Ketua BPPD DIY GKR Bendara mengungkapkan pembukaan jalur udara dari India berpotensi besar menjadi pintu masuk baru bagi arus wisata ke Yogyakarta.

Meski target pengembangan konektivitas internasional secara menyeluruh diproyeksikan pada 2028, pihaknya mendorong agar realisasi penerbangan bisa dimulai lebih cepat.

"Targetnya mereka itu memang 2028 sehingga bagaimana kami mempercepat untuk beberapa maskapai bisa masuk dahulu tahun depan," kata GKR Bendara.

Walau peluangnya terbuka lebar, ia tidak menampik masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Beberapa di antaranya menyangkut kesepakatan hubungan bilateral, kesiapan operasional maskapai, hingga strategi promosi pariwisata daerah.