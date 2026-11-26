8 Rute Kereta Tambahan di Jogja untuk Menyambut Libur Akhir Tahun
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta akan menambah perjalanan kereta api bulan depan untuk mengakomodir mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun nanti.
Perjalanan kereta api tambahan mulai beroperasi pada 16-31 Desember 2026 dari Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta dan Solo Balapan.
Kereta api tambahan itu diproyeksikan melakukan perjalanan menuju kota besar Surabaya, Jakarta dan Bandung.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan tujuan penambahan perjalanan kereta api untuk memberikan alternatif layanan transportasi.
"Penambahan perjalanan kereta api pada Desember 2026 ini kami hadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan akhir tahun," kata Feni, Kamis (26/11).
Selain itu, perjalanan menggunakan kereta api disebut mampu menekan emisi dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
"Dengan beralih menggunakan transportasi massal seperti kereta api, masyarakat turut berkontribusi dalam mewujudkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.
Berikut jadwal keberangkatan kereta api tambahan dari Daop 6 Yogyakarta.
KAI Daop 6 Yogyakarta menambah perjalanan kereta api untuk menyambut masa libur akhir tahun ini. Berikut 8 rute perjalanan kereta api.
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