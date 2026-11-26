jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok rencana pengetatan impor kedelai guna memperbaiki tata kelola perdagangan dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

Kebijakan ini difokuskan pada pembenahan pendataan importir serta pemetaan kebutuhan riil kedelai nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan langkah tersebut bukanlah upaya pembatasan yang akan mengganggu pasokan di dalam negeri.

Rencana tersebut diungkap Budi saat meninjau Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Pemkab Bantul di Kapanewon Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (26/11).

Sebaliknya, dia menilai pemerintah membutuhkan kejelasan data dasar untuk memperkuat pengawasan arus masuk komoditas tersebut.

"Ini masih proses (pembahasan), sebenarnya hanya untuk ingin tahu data dasarnya saja. Jadi, misalnya sekarang kan impornya bebas dan kami ingin tahu berapa sih yang masuk selama ini, kebutuhannya berapa, kan harus terdata dengan jelas," kata Budi Santoso.

Menurutnya, ketiadaan data yang akurat membuat pemerintah kesulitan melakukan kontrol ketika terjadi gejolak pasar.

Dengan mengantongi basis data yang valid, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih terukur, terutama saat merespons fluktuasi stok dan harga kedelai global.