jogja.jpnn.com, BANTUL - Kondisi tebing Kali Opak di kawasan Pager Gunung, Kalurahan Sitimulyo, Kabupaten Bantul, masih berada dalam status rawan erosi dan longsor.

Meskipun penanganan darurat tahap pertama telah rampung, kikisan aliran sungai di sisi kanan dan kiri konstruksi penahan dinilai masih mengancam keselamatan permukiman warga hingga sejumlah fasilitas umum di sekitarnya.

Fakta lapangan tersebut terungkap setelah Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) meninjau langsung lokasi bantaran sungai yang terus tergerus selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro mengungkapkan pengerjaan tahap awal berupa pemasangan bronjong sepanjang kurang lebih 40 meter memang sudah selesai dilaksanakan dengan respons cepat dari pihak balai.

Namun, perlindungan tersebut belum mampu mengamankan keseluruhan area tebing yang kritis.

"Balai Besar telah merespons dengan sigap. Tidak hanya menyediakan bronjong, tetapi juga sekaligus menyediakan batunya sehingga penanganan tahap pertama sepanjang kurang lebih 40 meter sudah bisa diselesaikan," kata Nur Subiantoro, Rabu (25/11).

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Ia memperingatkan bahwa area tebing di bagian samping titik bronjong masih sangat rentan ambrol diterjang arus sungai.

Jika dibiarkan berlarut-larut, erosi dikhawatirkan merembet dan merusak infrastruktur vital masyarakat, mulai dari rumah warga, akses jalan, area pemakaman, hingga bangunan masjid setempat.