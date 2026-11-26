jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menekankan pentingnya akurasi dan kejujuran dalam pelaporan data pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Pasalnya, data harian yang dikirimkan para petugas dari lapangan menjadi acuan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga hingga pengendalian inflasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Budi saat memberikan apresiasi kepada 563 kontributor SP2KP yang tersebar di 514 kabupaten/kota dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP2KP 2026 di Yogyakarta, Kamis (26/11).

"Kalau datanya salah, datanya tidak benar, kebijakannya juga bisa menjadi salah. SP2KP sudah menyediakan data perkembangan harga secara komprehensif," tegas Budi Santoso.

Aplikasi nasional milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut memiliki peran vital untuk merekam pergerakan harga, ketersediaan stok, serta kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di pasar-pasar setiap hari.

Informasi yang terkumpul menjadi deteksi dini bagi pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar murah, inspeksi lapangan, hingga pengaturan distribusi saat terjadi gejolak harga atau kelangkaan barang.

Oleh karena itu, Budi meminta seluruh kontributor menjunjung tinggi integritas dan melaporkan fakta lapangan apa adanya tanpa rekayasa. Keseimbangan pasar bergantung pada validitas data tersebut.

"Data ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan yang seimbang, melindungi konsumen melalui harga yang terjangkau sekaligus memastikan produsen memperoleh harga yang wajar," ujarnya.