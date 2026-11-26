jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyelenggaraan layanan transportasi online di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan kompleks yang membutuhkan pembenahan regulasi secara menyeluruh.

Mulai dari ketidakpastian payung hukum, membeludaknya jumlah pengemudi (oversupply), skema tarif, hingga kurangnya transparansi algoritma aplikasi menjadi daftar panjang masalah yang menghimpit ekosistem transportasi berbasis daring tersebut.

Sederet persoalan krusial itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Riset dan Advokasi Kebijakan Transportasi Online" yang digelar Laboratorium Transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kementerian Perhubungan RI beberapa waktu lalu.

Dalam forum yang melibatkan regulator, perusahaan aplikasi (Grab, GoTo, Maxim), komunitas pengemudi, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tersebut, beberapa masalah utama yang teridentifikasi meliputi:

Kepastian Hukum dan Status Kemitraan

Masih lemahnya payung hukum bagi pengemudi ojek online (ojol) serta evaluasi terhadap hubungan kerja berbasis kemitraan.

Kelebihan Pasokan Pengemudi (Oversupply)

Kementerian Perhubungan menyoroti jumlah mitra pengemudi yang terlalu banyak sehingga memicu persaingan ketat dan menggerus pendapatan harian mereka.

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Polemik Tarif dan Potongan Komisi

Penurunan potongan komisi aplikasi ternyata tidak otomatis mendongkrak pendapatan bersih pengemudi. Penghasilan mereka sangat dipengaruhi perang tarif promosi, jumlah orderan, serta tingginya biaya operasional kendaraan—termasuk perlunya kajian biaya operasional untuk transisi kendaraan listrik.

Transparansi Algoritma

Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti perlunya keterbukaan sistem algoritma pembagian order, kejelasan informasi bagi pengguna dan mitra, serta efektivitas mekanisme pengaduan.