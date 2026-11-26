jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyitaan ratusan kaus dan puluhan bendera yang lazim muncul dalam aksi unjuk rasa sebagai barang bukti kasus dugaan makar memicu perdebatan soal pemaknaan simbol di ruang publik.

Menjadikan atribut ekspresi massa sebagai barang bukti dalam perkara pidana berat berpotensi mengaburkan makna sosial simbol tersebut, memicu stigma terhadap warga, hingga menggeser fokus publik dari substansi kritik.

Sorotan itu mengemuka setelah Bareskrim Polri merilis daftar barang bukti dalam konferensi pers penyidikan kasus dugaan makar yang menyeret enam personel Polri pada Senin (23/11).

Barang bukti yang dipaparkan meliputi 250 kaus bertuliskan ACAB, 251 kaus hitam bergambar salam tiga jari bertagar #IndonesiaSadar, serta 20 bendera bertulis One Peace, selain 39 perangkat elektronik, dokumen, dan uang tunai Rp 735 juta.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Fajar Junaedi menilai persoalan ini tidak cukup dibaca secara hukum semata, tetapi juga lewat kacamata komunikasi politik.

Menurut dia, atribut-atribut tersebut bersifat polisemi, yaitu satu simbol bisa memiliki banyak arti sesuai konteks, pengalaman, dan latar belakang pemakainya.

"Makna itu terbentuk secara kolektif oleh masyarakat itu sendiri, bukan diciptakan atau dimonopoli oleh satu kelompok tertentu saja. Ketika atribut-atribut yang biasa dipakai dalam gerakan sosial ini tiba-tiba dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan makar LSP dkk, yang terjadi sebenarnya adalah proses re-framing (pembingkaian ulang)," ujar Fajar, Kamis (26/11).

Fajar menguraikan sejumlah masalah yang muncul ketika simbol demonstrasi ditarik ke dalam narasi dugaan makar, yaitu: