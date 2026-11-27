Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 27 November 2026: Sore Turun Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 27 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan di seluruh wilayah DIY. Bahkan, hujan diperkirakan masih berlangsung sampai sore.
BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 27 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: cerah
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: cerah
Berikut ini prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 27 November 2026. Sore turun hujan.
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