jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berencana mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Jumat (27/11/2026), perlu mencatat perubahan lokasi pelayanan.

Berdasarkan jadwal resmi kepolisian di masing-masing kabupaten, layanan unit SIM Keliling maupun SIM Masuk Desa (SIMMADE) di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo tidak beroperasi pada hari Jumat.

Meski layanan keliling libur, warga Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo tetap dapat mengurus perpanjangan maupun pembuatan SIM baru di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) setempat.

Bagi warga Bantul yang ingin memanfaatkan layanan keliling, pelayanan baru akan dibuka kembali pada bulan berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.

Berikut perincian situasi pelayanan SIM di ketiga wilayah tersebut pada hari ini, Jumat 27 November 2026:

1. Kabupaten Sleman

Seluruh layanan luar kantor dari Satlantas Polresta Sleman—meliputi Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH), Mall Pelayanan Publik (MPP), maupun layanan SIMMADE—tidak beroperasi pada hari Jumat.

Layanan yang Buka Hari Ini: Masyarakat dapat langsung mendatangi Satpas Polresta Sleman.

Jam Operasional: 08.00–11.00 WIB.

Catatan Jadwal Berikutnya: Layanan SIMMADE dijadwalkan kembali beroperasi besok, Sabtu (28/11/2026), di SD IT Ukhuwah Islamiyah pada pukul 08.00–11.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul menjadwalkan layanan SIM Keliling selama bulan November 2026 hanya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu (terakhir beroperasi pada Kamis, 26 November 2026 di Kalurahan Gilangharjo).

Layanan Keliling Hari Ini: Tutup / Tidak ada jadwal operasional.

Informasi Kontak: Masyarakat dapat memantau pembaruan jadwal melalui akun media sosial resmi @satlantas_bantul (Instagram/TikTok), lalulintas resbantul (Facebook), atau @bantulsatlantas (X).

3. Kabupaten Kulon Progo

Serupa dengan Sleman, layanan jemput bola seperti SIMMADE (beroperasi Selasa dan Kamis), Mall Pelayanan Publik (Senin–Kamis), serta SIMENOR (Sabtu malam) tidak beroperasi pada hari Jumat.

Layanan yang Buka Hari Ini: Masyarakat dapat dilayani di Satpas 1450 Polres Kulon Progo.

Jam Operasional: Khusus hari Jumat, layanan dibuka pukul 08.00–11.00 WIB (lebih singkat dibandingkan Senin–Kamis yang tutup pukul 13.00 WIB).