jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki akhir pekan pada hari ini, Jumat (27/11/2026), jaringan bioskop di Yogyakarta, mulai dari Cinema XXI hingga CGV, menghadirkan beragam pilihan film terbaru dari dalam dan luar negeri untuk menemani waktu santai masyarakat.

Beberapa judul unggulan mendominasi layar bioskop di Jogja hari ini, di antaranya film fiksi ilmiah yang dinanti-nanti The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, epik fantasi berdurasi panjang Ramayana - Director's Cut, film animasi keluarga Hexed, hingga deretan film Indonesia seperti Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Pulang Kampung, dan People Pleaser: Si Paling Gak Enakan.

Khusus di jaringan CGV, sejumlah film lokal juga menawarkan harga tiket promo mulai dari Rp20.000 hingga Rp 25.000.

Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama Yogyakarta pada hari ini, Jumat 27 November 2026.

1. Ambarrukmo XXI (Amplaz)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (121 Menit, R17+): 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20

Hamka: Awal Mula (Vol 3) (116 Menit, SU): 11:45, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 Menit, R13+): 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Hexed (109 Menit, SU): 12:05, 18:05, 20:15

Hungry Ghost Festival (111 Menit, R13+): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

Ramayana - Director's Cut (208 Menit, R13+): 14:15

2. Empire XXI

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 Menit, R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50

Pulang Kampung (114 Menit, SU): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Focker in-Law (105 Menit, R13+): 12:05, 16:35, 21:10

Hexed (109 Menit, SU): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Ramayana - Director's Cut (208 Menit, R13+): 12:15, 16:05, 19:55

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (121 Menit, R17+): 14:10, 18:45

3. Jogja City XXI (Jogja City Mall)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (121 Menit, R17+): 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Focker in-Law (105 Menit, R13+): 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05

Hexed (109 Menit, SU): 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30

Hungry Ghost Festival (111 Menit, R13+): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Pulang Kampung (114 Menit, SU): 12:35, 16:55, 21:15

Laut Bercerita (135 Menit, R17+): 12:50

People Pleaser: Si Paling Gak Enakan (107 Menit, R13+): 14:50, 19:10

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (158 Menit, R13+): 15:20

Godzilla Minus Zero (135 Menit, R13+): 18:15, 20:45

4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)