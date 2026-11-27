jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas vulkanis Gunung Merapi (2.968 mdpl) masih bertahan pada status Level III (Siaga) berdasarkan laporan pengamatan Badan Geologi melalui Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk periode 26 November 2026 pukul 00.00–24.00 WIB.

Sepanjang hari tersebut, hujan tercatat mengguyur area puncak hingga lereng selatan dan barat daya Merapi, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar hujan serta awan panas guguran.

Selama 24 jam pengamatan pada Kamis (26/11/2026), BPPTKG mencatat enam kali guguran lava yang mengarah ke Barat Daya (Kali Sat/Putih) dengan jarak luncur maksimum mencapai 1.800 meter.

Secara visual, puncak gunung teramati jelas hingga tertutup kabut 0–III, disertai kepulan asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tebal setinggi 100 meter di atas puncak kawah.

Dari sisi kegempaan, instrumen pemantau merekam aktivitas vulkanik yang cukup intensif berupa:

Gempa Guguran: 102 kejadian dengan amplitudo 2–77 mm dan durasi 38,71–204,02 detik.

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 56 kejadian dengan amplitudo 2–29 mm, S-P 0,2–0,8 detik, dan durasi 8,36–50,7 detik.

Gempa Hembusan: 8 kejadian dengan amplitudo 18–39 mm dan durasi 34,9–92,8 detik.

Gempa Tektonik Jauh: 2 kejadian dengan amplitudo 3–14 mm dan durasi 84,87–193,35 detik.

Kondisi cuaca di sekitar pos pengamatan terpantau berawan hingga mendung dengan angin bertiup tenang ke arah timur. Suhu udara tercatat berkisar 19,6–24,3 °C, kelembaban udara 92–100 persen, dan tekanan udara 873,9–919 mmHg.

Hujan Guyur Puncak dan Lereng Merapi

Hujan dilaporkan turun mengguyur puncak Gunung Merapi mulai pukul 11.53 WIB selama 32 menit dengan total curah hujan 5 mm dan intensitas 18 mm/jam (sempat mencapai intensitas 24 mm/jam pada 10 menit pertama).

Pada siang harinya, Badan Geologi juga mencatat guyuran hujan di tiga pos pengamatan lereng Merapi: