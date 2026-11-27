jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih resmi mengambil sumpah dan melantik 31 lurah hasil Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak Kabupaten Gunungkidul 2026 di Bangsal Sewokoprojo, Kapanewon Wonosari, Kamis (26/11/2026).

Dalam arahannya, Endah menegaskan agar para lurah terpilih segera menyatukan kembali warga yang sempat terbelah akibat perbedaan pilihan politik serta memegang teguh enam pedoman utama dalam memimpin kalurahan.

Endah menyatakan bahwa berakhirnya kontestasi Pilur menjadi awal tanggung jawab besar bagi para pemimpin kalurahan untuk membawa wilayahnya semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Kepercayaan yang diberikan warga harus dibayar dengan kerja nyata dan pelayanan publik yang bermanfaat, bukan sekadar janji.

"Saatnya lurah merangkul semua pihak dan menjahit kembali hubungan yang mungkin sempat terluka akibat perbedaan pilihan. Jangan ada lagi sekat antara yang memilih dan yang tidak memilih," ujar Endah dalam sambutannya.

Untuk memastikan tata kelola kalurahan berjalan efektif dan berpihak pada rakyat, Bupati Endah menyampaikan enam pedoman utama yang wajib dijalankan oleh 31 lurah terlantik, yaitu:

Pemimpin bagi Seluruh Masyarakat: Memberikan pelayanan publik secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial, maupun pilihan politik saat Pilur. Tata Kelola Profesional dan Akuntabel: Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Dana Desa, serta bantuan keuangan secara transparan, tertib administrasi, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sinergi dan Kolaborasi Internal: Membangun kerja sama yang solid dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pamong kalurahan, serta seluruh lembaga kemasyarakatan agar perumusan kebijakan dan pembangunan berjalan efektif. Pembangunan Berbasis Data: Menjadikan data kemiskinan, stunting, potensi ekonomi, hingga mitigasi bencana sebagai landasan utama dalam menyusun skala prioritas program agar tepat sasaran. Menjaga Kerukunan dan Ketertiban: Merawat ketenteraman masyarakat dengan merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan setempat. Penyusunan RPJM Kalurahan yang Terarah: Merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan sesuai kebutuhan riil warga dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

"Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan, bekerja dengan sungguh-sungguh, hadirkan pelayanan yang adil, kelola pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan pastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Senada dengan Bupati Gunungkidul, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMK Dukcapil) DIY Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara mengingatkan agar para lurah menjaga amanah dengan menjadi teladan sekaligus pelayan masyarakat.