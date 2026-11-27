jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meninjau langsung ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Kamis (26/11/2026).

Didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo beserta jajaran, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap aman dan terjangkau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Seusai melakukan pemantauan di Pasar Beringharjo serta membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di Kabupaten Sleman, Budi menyatakan bahwa harga sejumlah komoditas utama terpantau terkendali, bahkan berada di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

"Menjelang Natal dan tahun baru, kami ingin memastikan harga-harga stabil, pasokan terjamin dan terpenuhi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk menyambut Nataru bisa tercukupi," ujar Budi.

Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, sejumlah bahan pangan pokok dijual di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP):

Bawang putih (nonkating): Rp 28.000 per kilogram (di bawah harga acuan Rp 39.000/kg).

Bawang putih kating: Rp 33.000 per kilogram (di bawah harga acuan Rp 39.000/kg).

Telur ayam ras: Rp 25.000 per kilogram (di bawah harga acuan Rp 30.000/kg).

Daging ayam ras: Rp 34.000 per kilogram (di bawah harga acuan Rp 40.000/kg).

Budi menjelaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan HAP.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan harga terjangkau, sementara petani dan peternak memperoleh keuntungan yang wajar.

Untuk mengawal stabilitas pasokan dan harga secara berkelanjutan, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan pelaporan harian melalui aplikasi SP2KP yang terintegrasi secara daring.