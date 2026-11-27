jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan Sukisno (41), warga Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, yang dilaporkan jatuh ke laut saat memancing di Tebing Ndowurung.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama beberapa hari hingga Jumat (27/11/2026).

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi I Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan bahwa korban ditemukan oleh nelayan yang tengah beraktivitas di laut.

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Titik penemuan jenazah berada sekitar 2 mil laut dari daratan Pantai Sadeng.

"Korban ditemukan oleh nelayan yang sedang beraktivitas melaut. Jenazah dapat didaratkan di Pantai Sadeng pada pukul 10.55 WIB," ujar Sunu.

Setelah berhasil dievakuasi ke darat, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga.

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Sebelumnya, Sukisno dilaporkan hilang sejak Senin (23/11) malam saat beraktivitas memancing di sekitar Tebing Ndowurung, Girisubo. Saksi di sekitar lokasi sempat mendengar suara benda jatuh dan melihat cahaya senter jatuh ke arah laut.

Anggota SAR Pantai Sadeng Erwan Syaba'ana menjelaskan bahwa korban tidak kunjung pulang ke rumah pada keesokan harinya.