jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi pascademonstrasi peringatan Hari Pahlawan pada 10 November di Yogyakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY Kombes Pol Yani Permana mengatakan tujuh dari delapan tersangka tersebut telah resmi ditahan, sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran.

"Tujuh orang telah kami tahan, empat laki-laki, tiga perempuan. Lima mahasiswa, dua di antaranya swasta," kata Yani di Sleman, Jumat (27/11/2026).

Dari lima tersangka yang berstatus mahasiswa, empat di antaranya berasal dari satu perguruan tinggi yang sama, sedangkan satu orang lainnya berasal dari kampus berbeda.

Terkait satu tersangka yang belum ditahan, pihak kepolisian telah menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Yani mengatakan hasil penyelidikan mengungkap bahwa para pelaku sudah saling mengenal cukup lama.

Polisi menduga kelompok ini telah merencanakan kericuhan secara terstruktur sebelum aksi berlangsung.

"Mereka sudah kenal lama dan merencanakan memang mempunyai permufakatan jahat untuk melakukan itu dan menyusun itu. Ada permufakatan di antara mereka untuk membuat dan menyiapkan alat bahan pembakar dan molotov, dan melakukan ricuh," jelas Yani.