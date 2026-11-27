jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat penjualan tiket masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) telah mencapai 24 persen dari total kapasitas.

Sekitar 316.933 tempat duduk dilaporkan masih tersedia bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan pada periode 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan selama 18 hari masa angkutan tersebut, pihaknya menyiapkan total kapasitas sebanyak 419.220 tempat duduk.

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Angka ini sudah mencakup 79.722 kursi dari pengoperasian kereta api (KA) tambahan.

"Masih tersedia 316.933 tempat duduk untuk Nataru 2026/2027, dan 249.255 di antaranya merupakan tempat duduk untuk KA jarak jauh atau antarkota (intercity)," ujar Feni dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat (27/11/2026).

Hingga Jumat (27/11) pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 102.287 tiket telah dipesan oleh pelanggan.

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Untuk segmen KA jarak jauh, tingkat keterisian sudah menembus angka 30 persen atau setara dengan 101.310 tiket terjual dari total 350.838 kursi yang disediakan.

Secara keseluruhan, KAI Daop 6 menyediakan rata-rata 22.168 tempat duduk per hari selama periode Nataru, yang terbagi atas 350.838 kursi KA jarak jauh dan 81.551 kursi KA lokal.