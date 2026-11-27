jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menerapkan sistem tombol darurat (panic button) di 52 Pos Jalur Perlintasan Langsung (JPL). Perangkat ini dipasang untuk memitigasi risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa tombol darurat tersebut dirancang khusus untuk memangkas jeda waktu komunikasi darurat antara Petugas Penjaga Lintasan (PJL) dan masinis ketika terjadi hambatan mendadak di jalur rel.

"Pemasangan sistem panic button di 52 titik JPL ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memitigasi risiko kecelakaan atau temperan di perlintasan sebidang," ujar Feni dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat (27/11/2026).

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Dia mengatakan ada 52 titik JPL yang telah dilengkapi perangkat ini tersebar di tiga lintas utama, yakni 19 titik di lintas Kutoarjo–Yogyakarta, 23 titik di lintas Yogyakarta–Solo, serta 10 titik di lintas Solo–Sumberlawang.

Ke depan, KAI berencana memperluas pemasangan sistem serupa secara bertahap ke seluruh perlintasan di wilayah Daop 6.

Perangkat bantu keselamatan ini berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung dari gardu JPL menuju kabin masinis.

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Sistemnya terintegrasi dengan lampu peringatan (alert lamp) di ruang kemudi masinis serta teknologi locotrack berbasis pemantauan posisi GPS dan kecepatan kereta api secara waktu nyata (real-time).

Secara teknis, ketika terdapat kendaraan mogok, material, atau benda lain yang menghalangi jalur rel, petugas penjaga cukup menekan tombol darurat di dalam gardu.