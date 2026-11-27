jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjaga rutinitas berolahraga secara konsisten terbukti lebih efektif menurunkan risiko kecemasan dan depresi dibandingkan latihan berintensitas berat dalam durasi panjang.

Dosen Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Muttaqien Sofro menjelaskan bahwa manfaat psikologis dari aktivitas fisik sangat bergantung pada ketepatan takaran latihan sesuai prinsip FITT (Frequency, Intensity, Time, Type).

Menurut Zainal, frekuensi olahraga yang ideal untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus kestabilan emosi adalah tiga hingga lima kali dalam sepekan dengan durasi optimal 30 hingga 45 menit per sesi.

Durasi tersebut bahkan dapat dipecah menjadi beberapa sesi singkat dalam sehari, misalnya masing-masing 10 menit pada pagi, siang, dan sore hari tanpa harus menumpuk latihan secara berlebihan di akhir pekan.

"Olahraga itu obat, tetapi harus dilakukan dengan intensitas sedang, yakni sekitar 60 hingga 80 persen dari denyut jantung maksimal (220 dikurangi usia). Cara paling mudah mengukurnya adalah melalui talk test atau tes bicara. Jika saat berolahraga kita masih bisa mengobrol dengan lancar, artinya intensitasnya sedang dan menyehatkan. Sebaliknya, jika napas sudah tersengal-sengal hingga bicara terputus-putus, itu sudah masuk intensitas berat," jelas Zainal pada Jumat (27/11).

Pakar psikofisiologi ini menambahkan bahwa keberhasilan olahraga rutin berintensitas sedang ditandai dengan menurunnya denyut nadi istirahat secara bertahap sekitar satu angka setiap minggunya hingga mendekati kisaran normal 60 kali per menit.

Penurunan denyut nadi istirahat tersebut berkaitan erat dengan kestabilan emosi seseorang agar tidak mudah panik maupun bersikap reaktif.

Dari sudut pandang sistem saraf otonom, Zainal menganalogikan respons tubuh manusia layaknya lampu lalu lintas.