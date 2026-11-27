jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kenaikan harga bahan pangan kerap mendorong keluarga beralih pada makanan murah yang tinggi kalori, tetapi rendah kandungan zat gizi. Kebiasaan konsumsi tersebut berisiko memicu hidden hunger atau kelaparan tersembunyi pada anak. Suatu kondisi ketika kebutuhan kalori harian terpenuhi, tetapi tubuh kekurangan zat gizi mikro esensial yang krusial bagi tumbuh kembang.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Respirologi sekaligus staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Amalia Setyati mengingatkan bahwa kondisi ini sering luput dari perhatian orang tua.

Anak dapat tampak memiliki berat badan normal atau bahkan terlihat gemuk, padahal tubuhnya sedang mengalami defisiensi zat besi, zink, yodium, vitamin A, vitamin D, maupun folat.

“Anak bisa tampak memiliki berat badan normal atau bahkan gemuk, tetapi sebenarnya mengalami kekurangan zat gizi mikro. Artinya, anak kenyang secara kalori, tetapi lapar zat gizi mikro. Padahal, yang diperluka anak-anak Indonesia bukan sekadar tubuh yang besar, melainkan otak yang berkembang optimal, kemampuan belajar yang baik, dan kesehatan jangka panjang,” jelas Amalia pada Jumat (27/11/2026), dikutip dari laman resmi UGM.

Amalia menjabarkan bahwa kekurangan mikronutrien pada masa pertumbuhan membawa konsekuensi serius yang berdampak jangka panjang.

Kekurangan zat besi dan yodium dapat menghambat perkembangan jaringan otak serta menurunkan kemampuan kognitif maupun daya belajar anak.

Baca Juga: 7 Penyakit yang Banyak Menyedot Anggaran BPJS Kesehatan di Jogja

Defisiensi zink dan vitamin A melemahkan imunitas, sehingga anak menjadi jauh lebih rentan terserang berbagai penyakit infeksi.

Kekurangan zat gizi tertentu, terutama zink, dapat menghambat pertumbuhan linear atau pertambahan tinggi badan anak secara optimal.