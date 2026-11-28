Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini: Waspada Hujan Petir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu 28 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi. Memasuki siang hari, diprakirakan turun hujan di seluruh wilayah DIY. Bahkan, hujan petir diperkirakan masih berlangsung sampai sore.
BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 28 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, dipastikan membawa payung atau jas hujan karena hari ini diperkirakan bakal turun hujan di Jogja.
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