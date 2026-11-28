jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang hendak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Sabtu (28/11/2026), diimbau untuk mencermati titik lokasi dan jam operasional layanan.

Berdasarkan informasi resmi dari jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) masing-masing Polres/Polresta, terdapat penyesuaian jadwal layanan keliling pada akhir pekan ini, terutama di wilayah Bantul dan Sleman.

Berikut perincian lengkap lokasi serta jam pelayanan SIM hari ini, Sabtu 28 november 2026.

1. Kabupaten Sleman (Satlantas Polresta Sleman)

Untuk wilayah Sleman, pelayanan terpadu pada Sabtu (28/11/2026) tersedia melalui layanan reguler di kantor Satpas serta layanan keliling desa.

Layanan bus SIM Keliling malam hari di Sleman City Hall (SCH) ditiadakan karena jadwalnya hanya berlangsung pada 7, 14, dan 21 November 2026.

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00–11.00 WIB.

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Bertempat di SD IT Ukhuwah Islamiyah pada pukul 08.00–11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) & Bus SIM Keliling Malam (SCH): Tutup / tidak beroperasi hari ini.

2. Kabupaten Kulon Progo (Satlantas Polres Kulon Progo)

Warga Kulon Progo dapat memanfaatkan layanan di kantor Satpas pada pagi hari maupun layanan keliling malam hari.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00–11.00 WIB.

SIMENOR (SIM Keliling Malam): Bertempat di Depan Pemda Kulon Progo pada pukul 18.00–21.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP) & SIMMADE: Tutup / tidak beroperasi pada hari Sabtu.

3. Kabupaten Bantul (Satlantas Polres Bantul)

Untuk wilayah Bantul, layanan SIM Keliling hari ini libur/tidak beroperasi. Berdasarkan jadwal resmi Satlantas Polres Bantul bulan November 2026, layanan SIM Keliling edisi Sabtu (pukul 18.30–20.00 WIB di Halaman Kantor Parasamya Pemda Bantul) hanya dilaksanakan pada tanggal 7 dan 21 November 2026.

Masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi melalui akun media sosial resmi @satlantas_bantul (Instagram/TikTok) atau mengurus perpanjangan di kantor Satpas setempat.