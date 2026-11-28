jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menemani libur akhir pekan pada Sabtu (28/11), sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta seperti Cinema XXI dan CGV menayangkan deretan film pilihan dari dalam maupun luar negeri.

Mulai dari film keluarga Hexed, sekuel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, epos Ramayana - Director's Cut, hingga film lokal Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Pulang Kampung, dan Hamka: Awal Mula (Vol 3).

Menariknya, jaringan bioskop CGV turut menghadirkan harga tiket promo mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 25.000 untuk beberapa judul film pilihan hari ini.

Berikut perincian lengkap jadwal penayangan film di lima bioskop utama di Yogyakarta:

1. Ambarrukmo Plaza (Ambarrukmo XXI)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+): 11:40, 14:05, 16:30, 18:55, 21:20

Hamka: Awal Mula (Vol 3) (SU): 11:45, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 11:50, 14:50, 17:50, 20:50

Hexed (SU): 12:05

Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:15, 16:05, 19:55

Hungry Ghost Festival (R13+): 14:15, 18:30, 20:45

Hajatan Setan (R17+ - Advance Ticket Sales): 16:30

2. Empire XXI

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+): 11:50, 14:15

Pulang Kampung (SU): 12:00, 14:20

Hexed (SU): 12:10, 14:20

Ramayana - Director's Cut (R13+): 12:45

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 13:30

3. Jogja City Mall (JCM XXI)

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+): 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (R13+): 12:00, 14:55, 17:50, 20:45

Hexed (SU): 12:10, 16:15, 20:20

Hungry Ghost Festival (R13+): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10

Pulang Kampung (SU): 12:35, 16:55, 21:15

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall) Yogyakarta