jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (28/11/2026) sebagai wujud solidaritas kolektif dan tanggung jawab moral sebagai pendidik.

Kehadiran mereka bertujuan untuk mengawal secara langsung proses hukum terhadap empat mahasiswa FH UGM yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka pascademonstrasi peringatan Hari Pahlawan, 10 November lalu.

Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret kampus untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mahasiswa selama menjalani pemeriksaan di kepolisian.

"Pernyataan ini disampaikan atas dasar kesadaran diri selaku pendidik dan sebagai bentuk dukungan konkret dan solidaritas kolektif untuk memastikan hak-hak mahasiswa terpenuhi selama proses hukum berlangsung,” ujar Marcus di Mapolda DIY.

Dalam pendampingannya, jajaran dosen FH UGM menuntut agar aparat penegak hukum menjamin empat hak krusial bagi para mahasiswa tersebut.

Empat hal yang dituntut para dosen UGM, yaitu pemenuhan hak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum, hak memperoleh informasi yang transparan mengenai status hukum serta dasar tindakan penyidik, hak untuk berkomunikasi secara leluasa dengan pihak keluarga maupun advokat, serta hak untuk mengajukan pengalihan atau penangguhan penahanan.

Lebih dari sekadar mengawal jalannya penyidikan, Marcus mendorong semua pihak untuk tidak melihat kasus ini secara parsial.

Ia menilai akar permasalahan di balik aksi 10 November harus ditelusuri agar duduk perkaranya dapat dipahami secara komprehensif.