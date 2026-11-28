jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Rombongan wisatawan asal Semarang, Jawa Tengah mengalami tindakan tidak mengenakan saat berada di Pantak Sundak, Gunungkidul.

Dalam video yang beredar di media sosial, seorang emak-emak terlihat mengusir rombongan wisatawan yang sedang mengikuti outbond.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Yohanes Nanang Putranto mengatakan pihaknya langsung mengambil langkah cepat merespons peristiwa tersebut.

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"Sekarang baru proses klarifikasi terkait hal tersebut," kata Nanang, Sabtu (28/11).

Lurah Sidoharjo Evi Nurcahyani menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terkait insiden yang menimpa rombongan wisatawan tersebut.

Evi mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan secara pasti pemicu dan kronologi peristiwa.

"Pemerintah Kalurahan Sidoharjo bersama Pokdarwis kawasan Pantai Sundak serta tokoh masyarakat setempat tengah melakukan penelusuran lapangan dan meminta keterangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik lapak di lokasi kejadian," ujarnya.

Evi menegaskan pihaknya akan menyelesaikan permasalahan ini secara objektif. (mcr25/jpnn)