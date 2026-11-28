jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang dengan ketinggian mencapai 2,5 hingga 4 meter diprediksi melanda perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama lima hari ke depan, mulai 29 November hingga 2 Desember 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap fenomena alam ini dipicu oleh kemunculan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Aceh dan Padang.

Prakirawan BMKG Yogyakarta Anang Ariane menjelaskan bahwa dinamika atmosfer berupa sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatra tersebut memicu tiupan angin yang cukup kencang hingga ke wilayah Samudera Hindia selatan Jawa.

“Berdampak pada meningkatnya ketinggian gelombang laut di wilayah selatan DIY," kata Anang dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (28/11).

Menurut pemetaan BMKG, potensi gelombang kategori tinggi (2,5 hingga 4 meter) tersebut mencakup seluruh kawasan pesisir selatan DIY, mulai dari perairan Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, hingga wilayah Samudera Hindia selatan DIY.

Menyikapi ancaman cuaca maritim tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini dan meminta masyarakat pesisir, terutama para nelayan dan operator transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melaut.

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BMKG memperinci ambang batas kecepatan angin dan tinggi gelombang yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran berdasarkan jenis kapalnya.

Perahu Nelayan: Waspada saat kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang menyentuh 2,5 meter.

Kapal Tongkang: Berisiko tinggi saat kecepatan angin mencapai 16 knot dengan ketinggian gelombang 1,5 meter.

Kapal Feri: Berisiko tinggi saat kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

Kecelakaan laut yang dipicu ombak pernah menimpa seorang pemuda bernama Yanto (19) saat mencari ikan teri di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (10/11) dini hari.