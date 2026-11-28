jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lebih dari 25 dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (28/11/2026) untuk meminta pihak kepolisian mengizinkan empat mahasiswanya yang ditahan tetap dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Dosen FH UGM Sri Wiyanti Eddyono mengungkapkan keempat mahasiswa yang tengah menjalani proses hukum terkait aksi unjuk rasa 10 November lalu itu terdiri atas tiga perempuan dan satu laki-laki.

Saat ini, seluruhnya dijadwalkan menghadapi masa ujian akhir pada 7 Desember 2026 mendatang.

"Kondisi mereka baik-baik saja, tetapi tentu saja kami sedih karena seharusnya mereka tidak menghadapi situasi seperti ini. Jadi, kami berharap sekali mahasiswa kami itu bisa mengikuti ujian," ujar Sri Wiyanti di Mapolda DIY.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa kedatangan puluhan tenaga pendidik tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus dukungan moral.

Pihak dosen juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin agar proses hukum terhadap keempat mahasiswa tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY Kombes Pol Yani Permana menyatakan pihak kepolisian belum langsung mengambil keputusan.

Kepolisian akan melakukan kajian dan diskusi internal terlebih dahulu seusai menerima audiensi dari jajaran dosen dan guru besar FH UGM.