jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lebih dari 25 dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendatangi Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (28/11/2026) untuk menemui empat mahasiswanya yang ditahan terkait aksi unjuk rasa 10 November lalu.

Seusai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran kepolisian, para tenaga pendidik tersebut mengajukan permintaan khusus agar para mahasiswa tetap diberi kesempatan mengikuti perkuliahan dan ujian.

Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa kedatangan puluhan dosen tersebut dilandasi rasa keprihatinan serta panggilan moral sebagai pendidik.

Menurutnya, keempat mahasiswa yang berstatus tersangka tersebut masih berstatus sebagai peserta didik yang berhak menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana hukum.

"Yang hadir hari ini lebih dari 25 orang yang berkenan untuk memberikan keprihatinan dan meminta supaya menjadi jaminan dan supaya proses (hukum) ini dilaksanakan dengan cara-cara yang benar," ujar Marcus.

Ia juga berharap aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada peristiwa kericuhan semata, melainkan turut menggali akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya insiden tersebut.

Dalam audiensi bersama jajaran Polda DIY, para dosen FH UGM secara resmi menyampaikan lima poin pernyataan sikap dan permohonan.

Menjunjung Prinsip Negara Hukum

Para dosen menghormati proses penyidikan yang berjalan, tetapi menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat wajib berlandaskan due process of law (proses hukum yang adil) serta asas praduga tidak bersalah.