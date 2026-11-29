jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY menangkap seorang pria terkait kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Tindakan tersebut dipicu rasa sakit hati karena korban meminta mengakhiri hubungan mereka.

Pelaku lantas mengancam korban dengan menyebarkan konten pribadi tersebut hingga bisa diakses pengguna lain.

Korban lalu melaporkan ancaman yang diterima kepada pihak berwajib.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan tindakan yang dilakukan tidak dibenarkan di mata hukum.

"Konten pribadi seseorang tidak boleh dijadikan alat untuk mengancam, menekan maupun menyakiti pihak lain," kata AKBP Novita pada Sabtu (28/11).

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Menurutnya, masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati privasi dan diimbau menjaga keamanan data pribadi.

"Apabila mengalami ancaman atau penyebaran konten pribadi tanpa hak, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum," katanya.