Tega! Sejoli Ini Kubur Bayi yang Baru Dilahirkan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:10 WIB
Ungkap kasus pembuangan bayi di Mapolresta Sleman pada Rabu (6/8). Foto: Humas Polresta sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menangkap sejoli yang tega mengubur bayi mereka di kebun pisang wilayah Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, DIY.

Kebun pisang tempat penemuan mayat bayi itu tepat berada di depan indekos mereka.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiyadi mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menggali informasi di sebuah klinik bersalin.

Kecurigaan muncul setelah ada pasien mengeluh pascamelahirkan, tetapi tidak membawa bayinya.

Kemudian, penyelidikan mengarah kepada sepasang kekasih yang tinggal di sebuah indekos di kawasan Sleman.

Selanjutnya, petugas langsung mendatangi lokasi kos tersebut.

“Kami mengedepankan pendekatan ilmiah dan prosedur hukum dalam menangani kasus ini. Tindakan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa setiap peristiwa yang menyangkut nyawa manusia, terlebih anak, akan kami tangani dengan serius,” ujar AKP Wiwit.

Kasus ini masih didalami lebih lanjut terkait kemungkinan adanya unsur pidana lainnya. (mcr25/jpnn)

Polresta Sleman menangkap sepasang kekasih lantaran mengubur orok bayi di kebun pisang.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

