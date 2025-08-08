JPNN.com

JPNN.com Jogja Kriminal Kinerja Polda DIY Dikritik dalam Penanganan Kasus Judol

Kinerja Polda DIY Dikritik dalam Penanganan Kasus Judol

Jumat, 08 Agustus 2025 – 08:23 WIB
Kinerja Polda DIY Dikritik dalam Penanganan Kasus Judol - JPNN.com Jogja
Mapolda DIY. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jogja Police Watch (JPW) mendesak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap bandar judi online

Polda DIY akhir-akhir ini sedang disorot karena menangkap lima pelaku judi online yang disebut merugikan bandar judol.

Kadiv Humas JPW Baharuddin Kamba mempertanyakan kinerja kepolisian di Yogyakarta terkait penegakan hukum judi online. 

Baca Juga:

"JPW berharap Polda DIY untuk tidak mempermainkan hukum dengan hanya menangkap pemain judi online, sementara bandarnya tidak tersentuh hukum," ujarnya, Kamis (7/8).

Kamba menilai polisi bisa saja mengungkap bandar karena memiliki kemampuan untuk membongkar praktik judi online.

"Termasuk menjerat keterlibatan bandarnya. Polisi punya kemampuan," katanya. 

Baca Juga:

Kamba mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada petinggi Polri.

Surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu meminta agar dilakukan supervisi atas kejanggalan dalam proses penanganan kasus judol tersebut.

Polda DIY menjadi sorotan dalam penanganan kasus judi online yang merugikan bandar. Polisi didesak untuk mengungkap bandar judol.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   judi online Jogja Police Watch bandar judi judol bandar bandar judol Polda DIY judol jogja judi online jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU