6 Tersangka Mafia Tanah Mbah Tupon Diserahkan ke Kejati DIY

Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:30 WIB
Para tersangka kasus tanah Mbah Tupon. Foto: M. Sukron Fitriansyah/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menyerahkan enam tersangka kasus mafia tanah kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada Selasa (12/8).

Enam tersangka merupakan otak dari kasus yang menimpa warga Bantul, Mbah Tupon

Keenam tersangka itu adalah mantan Lurah Bangunjiwo berinisial BR (60), TK (54), VW (50), TY (50), MA (47), dan IF (46).

Penanganan kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon resmi memasuki tahap II.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan komitmen kepolisian dalam memberantas praktik mafia tanah. 

"Penyidik Ditreskrimum Polda DIY telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025," kata Ihsan, Rabu (13/8).

Selanjutnya, proses hukum dalam perkara ini akan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum.

"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan kami akan terus mengawal proses hukumnya," kata mantan kapolres Bantul tersebut. 

Kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon kini prosesnya dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi DIY. Para tersangka jadi tahanan kejaksaan.
