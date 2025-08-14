Pembunuhan Perempuan di Losmen Umbulharjo Terungkap, Motifnya Cemburu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus pembunuhan seorang perempuan yang ditemukan tewas di sebuah losmen di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, akhirnya terungkap.

Korban berinisial AM (39) ternyata dibunuh oleh NRE (27) pada Rabu (13/8).

Kepala Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia mengatakan bahwa korban dibunuh dengan cara dibekap menggunakan bantal hingga kehabisan napas.

"Pelaku membunuh korban dengan membekap menggunakan bantal," kata Pandia saat konferensi pers di Polresta Yogyakarta, Kamis (14/8).

Kronologi kejadian bermula saat NRE dan AM melakukan check-in bersama di losmen pada pukul 10.00 WIB.

Sekitar pukul 11.30 WIB, pelaku keluar dari kamar dan menyerahkan kunci kepada resepsionis dengan alasan akan kembali, sedangkan korban masih beristirahat di dalam kamar.

Sekitar pukul 16.00 WIB, petugas losmen yang hendak membersihkan kamar mendapati AM masih tertidur tidak bergerak dan setelah diperiksa, korban diduga sudah meninggal dunia.

Pemeriksaan jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY menemukan luka lecet pada leher kiri akibat kekerasan benda tumpul serta tanda-tanda mati lemas akibat terhalangnya jalan napas bagian atas.