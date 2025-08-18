2 Pemuda Dikejar dan Dibacok Sekelompok Orang di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Viral di media sosial sebuah rekaman video sekelompok orang melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jopaitan, Palbapang, Kabupaten Bantul pada Minggu malam (17/8).

Akibat penganiayaan tersebut dua pemuda mengalami luka bacok.

Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan polisi telah menangkap empat pelaku penganiayaan.

Kejadian tersebut bermula saat seorang pemuda dikejar sekelompok orang sambil mengayunkan senjata tajam.

Kemudian, mereka turun dari kendaraannya dan mengayunkan senjata tajam.

"Korban mengalami luka bacok di kepala sebelah kanan dan di rawat di RSUD Panembahan Senopati," kata Jeffry, Senin (18/8).

Sedangkan satu korban lainnya kena bacok di bagian punggung, tangan kiri dan lutut kiri luka lecet.

Pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku menganiaya korban yang dikenalnya tersebut. (mcr25/jpnn)