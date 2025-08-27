Melintas Tengah Malam di Jalan Bantul, Juru Parkir Disabet Pakai Sajam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang juru parkir menjadi korban penganiayaan di Jalan Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Senin (25/8).

Pria bernama Sidik, warga Bangunjiwo, itu hendak pulang ke rumah sekitar pukul 01.00 WIB.

Tiba-tiba sesampainya di selatan Jembatan Winongo, Sidik dipepet sejumlah pengendara.

Pejabat sementara Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban dipepet tiga kendaraan.

"Kemudian, ada yang menyabetkan senjata tajam ke arah korban," ujarnya.

Sabetan senjata tajam tersebut mengenai bahu kiri korban.

"Setelah itu korban ditendang hingga terjatuh dari sepeda motornya," kata Iptu Rita.

Selanjutnya para pelaku bergegas meninggalkan korban menuju arah selatan.