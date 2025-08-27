JPNN.com

JPNN.com Jogja Kriminal Melintas Tengah Malam di Jalan Bantul, Juru Parkir Disabet Pakai Sajam

Melintas Tengah Malam di Jalan Bantul, Juru Parkir Disabet Pakai Sajam

Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:00 WIB
Melintas Tengah Malam di Jalan Bantul, Juru Parkir Disabet Pakai Sajam - JPNN.com Jogja
Lokasi penganiayaan yang dialami juru parkir di Jalan Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang juru parkir menjadi korban penganiayaan di Jalan Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Senin (25/8).

Pria bernama Sidik, warga Bangunjiwo, itu hendak pulang ke rumah sekitar pukul 01.00 WIB. 

Tiba-tiba sesampainya di selatan Jembatan Winongo, Sidik dipepet sejumlah pengendara. 

Baca Juga:

Pejabat sementara Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban dipepet tiga kendaraan. 

"Kemudian, ada yang menyabetkan senjata tajam ke arah korban," ujarnya. 

Sabetan senjata tajam tersebut mengenai bahu kiri korban.

Baca Juga:

"Setelah itu korban ditendang hingga terjatuh dari sepeda motornya," kata Iptu Rita.

Selanjutnya para pelaku bergegas meninggalkan korban menuju arah selatan.

Seorang juru parkir menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di Jalan Bantul. Korban hendak pulang ke rumahnya pada tengah malam.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Klitih juru parkir korban klitih klitih Yogyakarta Jogja darurat klitih penganiayaan tukang parkir sajam bantul kejahatan jalanan klitih jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU