Otak Penculik dan Pembunuh Kacab BRI Cempaka Putih Ternyata Mahasiswa UGM, Begini Statusnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tersangka utama dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ternyata mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisial DH.

Mahasiswa Semester 1 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) itu sudah dinonaktifkan oleh UGM.

Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana mengatakan bahwa DH tercatat sebagai mahasiswa UGM kampus Jakarta.

"Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan akademik pada semester gasal 2025/2026," ujar Andi dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (27/8).

Penonaktifan tersebut resmi ditetapkan melalui surat dari Dekan FEB UGM Prof Didi Achjari.

UGM juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Ilham Pradipta dan mengecam keras segala bentuk tindak kekerasan.

"Universitas kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung asas praduga tak bersalah," tambah Andi.

Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa DH, yang selama ini dikenal sebagai motivator dan pengusaha bimbingan belajar daring, merupakan otak intelektual di balik penculikan dan pembunuhan sang Kepala Cabang.