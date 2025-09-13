2 Orang Ini Tertangkap Warga Jogja, Diduga Mengganjal Mesin ATM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria yang diduga hendak melakukan tindakan membobol mesin ATM ditangkap warga Yogyakarta pada Kamis (11/9).

Video peristiwa yang terjadi di SPBU Bugisan itu sempat viral di media seosial.

Seorang pelaku ditangkap di lokasi kejadian, sedangkan pelaku lainnya dibekuk di sebuah toko.

Baca Juga: Mahasiswa UGM Torehkan Prestasi di Ajang Mesin Terbang Singapura

Kedua pelaku sudah diserahkan kepada polisi, tetapi dua orang lainnya melarikan diri.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi mengatakan kronologi kejadian bermula saat seorang nasabah berniat mengambil uang di ATM.

Namun, kartu bank milik nasabah tersebut tidak bisa masuk sepenuhnya ke mesin ATM.

Baca Juga: Polisi Bantul Imbau Masyarakat Mewaspadai Modus Ganjal Kartu ATM

"Kemudian, korban ditanya seorang laki-laki (pelaku) yang ada di seputaran ATM," kata Iptu Gandung, Jumat (12/9).

Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan agar korban tersebut mencoba menarik uang sebesar Rp100.000, tetapi tetap tidak bisa dan kartunya ikut ditelan mesin.