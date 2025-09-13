2 Orang Ini Tertangkap Warga Jogja, Diduga Mengganjal Mesin ATM

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 07:33 WIB
Terduga pelaku kejahatan ganjal mesin ATM ditangkap di sebuah SPBU pada Kamis (11/9). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria yang diduga hendak melakukan tindakan membobol mesin ATM ditangkap warga Yogyakarta pada Kamis (11/9).

Video peristiwa yang terjadi di SPBU Bugisan itu sempat viral di media seosial.

Seorang pelaku ditangkap di lokasi kejadian, sedangkan pelaku lainnya dibekuk di sebuah toko.

Kedua pelaku sudah diserahkan kepada polisi, tetapi dua orang lainnya melarikan diri.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi mengatakan kronologi kejadian bermula saat seorang nasabah berniat mengambil uang di ATM.

Namun, kartu bank milik nasabah tersebut tidak bisa masuk sepenuhnya ke mesin ATM.

"Kemudian, korban ditanya seorang laki-laki (pelaku) yang ada di seputaran ATM," kata Iptu Gandung, Jumat (12/9).

Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan agar korban tersebut mencoba menarik uang sebesar Rp100.000, tetapi tetap tidak bisa dan kartunya ikut ditelan mesin. 

Dua terduga pelaku kejahatan modus ganjal mesin ATM di Kota Yogyakarta tertangkap oleh warga sekitar.
