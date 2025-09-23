Modus Salat Duha, Maling Ini Gasak Uang di Kotak Amal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kotak amal di Musala Sunan Kalijogo yang berada di Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul diduga dicuri pada Senin (22/9).

Kronologi kejadian bermula saat saksi melihat seorang laki-laki mendatangi tempat ibadah tersebut pukul 07.45 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saksi sempat menanyakan maksud laki-laki tersebut.

"Alasannya mau salat duha. Selanjutnya saksi keluar meninggalkan tempat tersebut," kata Iptu Rita.

Oleh karena masih menyimpan kecurigaan, saksi kembali lagi ke musala.

"Ia mendapati dua kotak amal di dalam musala sudah dalam keadaan rusak karena dicongkel dengan obeng," katanya.

Kemudian, uang yang berada di kotak amal ikut raib.

Polisi sudah menangkat terduga pelaku yang berinisial YTA.