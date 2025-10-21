HRD Perusahaan di Bantul Bawa Kabur Gaji Karyawan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang Human Resources Department (HRD) perusahaan di Kabupaten Bantul harus berurusan dengan polisi.

Pria berinisial GTW (35) itu terjerat kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Kapolsek Pundong AKP Rumpoko mengatakan kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan melaporkan kerugian dari penggelapan gaji karyawan dan satu unit laptop.

“Pelaku meminjam satu unit laptop dari ruang digital marketing, selain itu pelaku juga mendapat tugas untuk membagikan gaji kepada 20 karyawan dengan total Rp 6.189.000. Namun uang tersebut tidak diberikan kepada para karyawan,” kata kapolsek, Senin (20/10).

Kemudian, pelaku ini tidak bisa dihubungi sehingga perusahaan melaporkannya.

"Pada Rabu 15 Oktober 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Pundong menangkap GTW di wilayah Yogyakarta,” katanya.

Dari tangan pelaku, polisi turut menyita satu lembar nota pembelian laptop, enam lembar perjanjian kerja hingga dua lembar slip gaji bulan Mei dan Juni 2025.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (mcr25/jpnn)