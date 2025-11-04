Wanita di Sleman Tewas Berlumuran Darah, Polisi Temukan Pisau Dapur

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 19:45 WIB
Polisi mendatangi lokasi perempuan tewas berlumuran darah di Ambarketawang, Gamping, Sleman pada Selasa (4/11). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi mendatangi lokasi dugaan tempat pembunuhan di Dusun Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman pada Selasa (4/11).

Berdasarkan laporan pihak kepolisian, korban bernama Rosita Istianingrum (38) warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta. 

Korban ditemukan di rumah kontrakan dalam kondisi berlumuran darah dan terdapat sayatan di bagian leher.

Kapolsek Gamping AKP Bowo Susilo mengatakan jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani proses outopsi.

"Langkah-langkah penyelidikan sedang dilakukan, termasuk memeriksa saksi-saksi, mengamankan bukti serta rekaman CCTV sekitar lokasi," kata kapolsek. 

Pihaknya menemukan dua bilah pisau di westafel lokasi kejadian. 

Kemudian, bercak darah ditemukan dari kamar mandi menuju dapur.

Selain itu, kepolisian memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. (mcr25/jpnn)

Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di kontrakannya di Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

