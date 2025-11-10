Pria di Jogja Ditangkap Polisi, Curi Barang untuk Beli Rokok dan Miras

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi menangkap seorang pria berinisial M (25) karena diduga mencuri barang berharga milik tetangganya.

Berdasarkan hasil interograsi, pelaku mengatakan melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras.

Pelaku membawa kabur sebuah tas yang berisi ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah.

Uang hasil curian tersebut lalu dibelanjakannya untuk membeli rokok dan minuman beralkohol.

Kapolsek Jetis Kompol Sumalugi mengatakan kasus ini terjadi pada 18 September 2025.

"Di dalamnya terdapat satu unit ponsel merek Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp 300.000,” kata Kompol Sumalugi.

Kanit Reskrim Polsek Jetis AKP Mardiyanto mengatakan pelaku ditangkap warga karena dicurigai hendak mencuri di lokasi lain.

"Petugas juga menemukan barang bukti lain yang diduga hasil kejahatan di tempat berbeda,” ujar AKP Mardiyanto.